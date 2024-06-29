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Нормативная стоимость земельного участка в Абшеронском районе будет определяться отдельно

Общество Материалы 29 июня 2024 14:41 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В "Положение о нормативной стоимости приватизируемых государственных предприятий и объектов, а также государственных земельных участков, на которых размещаются предприятия и объекты, построенные юридическими и физическими лицами", внесены изменения.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, нормативная цена земельных участков в Абшеронском районе будет определяться отдельно. В связи с этим район подразделяется на три зоны.

Кроме того, из документа исключен пункт о разделе земельных участков, на которых расположены здания и капитальные строения, указанные в технических паспортах приватизируемых государственных учреждений и объектов, а также учреждений и объектов, построенных юридическими и физическими лицами, и земельных участков, не отнесенных к данной категории.

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