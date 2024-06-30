Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» и гидрографический военный корабль «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 30 июня покинули бакинский порт, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.

Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками. Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.