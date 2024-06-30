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Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)

Общество Материалы 30 июня 2024 12:31 (UTC +04:00)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» и гидрографический военный корабль «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 30 июня покинули бакинский порт, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.

Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками. Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.

Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
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