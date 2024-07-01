В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету пассажирских автобусов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступило в силу новое правило, касающееся требований к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Как сообщает Trend, транспортные средства, используемые в регулярных междугородних пассажирских перевозках, должны быть белыми, а во внутригородских – красными. Цвет электромобилей, используемых в регулярных междугородних и внутригородских пассажирских перевозках, должен быть зеленым.

Также отмечается, что c сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней.