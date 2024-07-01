Есть люди, которые не понимают, что такое образовательная политика - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть люди, которые не понимают, что такое образовательная политика

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

Министр отметил, что конфликт между двумя учениками не относится к образовательной политике.

"Мы должны понять, что такое политика в области образования, и обсудить это.

Наш первый приоритет в дошкольном образовании - доступность образования. Мы сделали шаг вперед в этом направлении. Будут открыты дополнительные 100 мест дошкольной подготовки. У нас есть несколько моделей, связанных с этим", - подчеркнул он.

По его словам, в каждом освобожденном от оккупации селе открываются дошкольные образовательные учреждения и этот процесс будет продолжаться.

Он также упомянул, что в стадии разработки находятся и другие модели.

"Пилотный проект стартует в сентябре-октябре", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!