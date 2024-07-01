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В поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района сожжено более тонны дикой конопли

Общество Материалы 1 июля 2024 13:01 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района сожжено более тонны дикорастущей конопли.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции провели мероприятие в соответствии с планом "Xaşxaş 2024".

В ходе мероприятия на территории поселка Гырмызы Базар было собрано и сожжено более одной тонны (4650 кустов) дикой конопли.

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