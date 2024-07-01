В Азербайджане выявлены несоответствия в некоторых импортированных биологически активных пищевых продуктах

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Планом мониторинга по определению показателей безопасности и состава биологически активных пищевых продуктов" сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) были проведены мониторинги в аптеках, где осуществляется продажа биологически активных пищевых продуктов (БАДы).

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе мониторинга были взяты пробы ряда биологически активных пищевых продуктов, которые прошли экспертизу в соответствующих лабораториях института безопасности пищевых продуктов.

По результатам испытаний образцов, в препарате "Африканский лев" производства "Bereket İlaç Kozmetik A.Ş", Турция, ввезенном ООО "ARES", содержалось вещество "силденафил", не относящееся к категории БАДов и содержащееся только в лекарственных средствах. В то же время было установлено, что на этикетке продукта нет упоминания о наличии этого вещества, а также что содержание цинка в нем меньше, чем указано на препарате. Наряду с этим, согласно заявлению агентства, Центром аналитической экспертизы министерства здравоохранения была проведена экспертиза данного продукта и было дано заключение об обнаружении в его составе постороннего вещества.

По данному факту в соответствии с законодательством в отношении импортера приняты административные меры, приняты решения "О применении ограничительных мер" и "О приостановлении действия сертификата безопасности пищевых продуктов" в связи с изъятием из оборота и отзывом из торговых сетей продукции. В то же время в отношении предпринимателя были приняты административные меры, так как было установлено, что партия данной продукции не была полностью изъята из торговых сетей и реализация осуществлялась. Отозванная импортером продукция уничтожена на специальном полигоне с участием сотрудников агентства.

В рамках проведенных контрольных мероприятий было выявлено несоответствие в результате лабораторного исследования образцов, взятых у еще одного товарного продукта, находящегося в продаже − препарата под товарным знаком "Туфан", принадлежащего местному производителю ООО "Fito Lab". Так, в составе продукта обнаружено вещество "силденафил", не входящее в состав БАДов и присутствующее только в лекарственных средствах.

По данному факту предприниматель привлечен к административной ответственности, а также приняты решения о применении ограничительных мер в связи с запретом на производство препарата и отзывом партии продукции из аптек. Отозванная предпринимателем партия продукции будет уничтожена в присутствии сотрудников агентства.

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