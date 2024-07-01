Предыдущие тарифы в Азербайджане не позволяли обновлять автобусный парк - комментарий

БАКУ /Trend/ - Предыдущие тарифы в Азербайджане не позволяли обновлять автобусный парк.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по транспорту Эльмаддин Мурадлы, комментируя изменение министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана тарифов на услуги общественного транспорта и авиаперевозок внутри страны и установления верхнего предела тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах в 50 гяпиков.

По его словам, обсуждения о регулировании цен шли уже некоторое время.

"В связи с этим обратились компании-перевозчики. Основная причина в том, что во время пандемии перевозчики понесли значительный ущерб. В настоящее время у компаний миллионные долги, которые были преимущественно связаны с расходами на топливо. Это не позволяло с прежними тарифами повышать качество обслуживания, обновлять автобусный парк и постоянно поддерживать транспорт в исправном состоянии. По подсчетам самих перевозчиков, перевозка одного пассажира обходится в 70 гяпиков. Во время предыдущего изменения тарифов на некоторых автобусных маршрутах был установлен тариф в 50 гяпиков. Каждая поездка означает износ автобусов. Цены на запчасти также растут из года в год. Кроме того, водителю выплачивается заработная плата. Раньше автобусы работали в соответствии с "планом", а теперь существует требование, чтобы рабочий день водителя автобуса не превышал восьми часов. Поэтому компании-перевозчики перешли на двухсменный режим работы. Все это требует дополнительных затрат.

Также перед компаниями-перевозчиками поднимается вопрос о покупке электрических автобусов. Актуален вопрос, связанный с новыми автобусами, современной концепцией перевозок. В ходе обновления тарифов было произведено наиболее оптимальное их изменение", - сказал эксперт.

Отметим, что в текущем году только в Баку введено в эксплуатацию более 200 автобусов. Кроме того, в течение года планируется ввести в эксплуатацию 160 электрических автобусов.

В целях повышения уровня обслуживания, обеспечения более комфортных и быстрых пассажироперевозок в Баку созданы специальные автобусные полосы протяженностью 65 км на 21 улице и проспекте. В этом году будут созданы автобусные полосы протяженностью 44 километра, охватывающие еще 31 улицу и проспект. С целью улучшения возможностей мобильности в городе Баку и обеспечения доступности общественного транспорта утверждена новая маршрутная сеть. В ближайшие дни начнется работы по ее организации с 5 новыми маршрутами, которые будут работать в поселках Говсан, Мардакан и Шувалан.

В междугородних перевозках были введены в эксплуатацию новые автобусы на маршрутах из Баку в Гянджу, Мингячевир, Загаталу, Барду и Тертер, и этот процесс продолжается.

Продолжаются работы по развитию инфраструктуры метро и строительству новых станций. Всего было заказано 65 новых вагонов, 35 из которых планируется ввезти в страну до конца этого года.

В транспортной сферы внедрены цифровые решения, в том числе безналичные платежи, мобильные приложения – информационная система Агентства наземного транспорта Азербайджана, "Azparking" и "Biletim.az". Перевозки пассажиров метро и автобусами увеличились почти на 15 процентов.

Аэропорты Физули и Зангилан, построенные на освобожденных от оккупации территориях, также доступны для использования в перевозках внутри страны по новым тарифам.

Тариф на пассажирские перевозки воздушным транспортом по направлениям Баку-Нахчыван/Нахчыван-Баку не изменен.

Внедрение новшеств также будет способствовать обеспечению более качественной транспортной инфраструктурой и услугами наших граждан в рамках "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

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