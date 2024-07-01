БАКУ /Trend/ - В Баку возбуждено уголовное дело в связи с вырубкой 198 деревьев, в результате которой причинен ущерб в размере более 413 тысяч манатов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в июне текущего года на основании обращения граждан об уничтожении зеленых насаждений на пересечении улиц М.Миргасымова, Х.Шушински, И.Гасымова и М.Топчбашева в Насиминском районе столицы, поступивших из министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана материалов, а также информации, распространенной в средствах массовой информации, было проведено разбирательство.

В ходе разбирательства было выявлено, что в результате незаконной вырубки 198 деревьев и кустарников на указанной территории был нанесен ущерб природе на сумму более 413 тысяч манатов.

В связи с этим в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

Кроме того, на основании информации, распространенной в средствах массовой информации о нескольких фактах незаконных рубок на данной территории в августе-декабре 2023 года, в Генеральной прокуратуре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 и 259.2.4 (незаконные вырубки с использованием лицом своего служебного положения и причинением крупного ущерба) УК и направлено в соответствующие органы внутренних дел.

Отмечается, что Генеральной прокуратурой было обеспечено возмещение в государственный бюджет ущерба природе (более 371 тысячи манатов), вызванного незаконными рубками, произошедших в августе-декабре 2023 года.

В настоящее время продолжается предварительное расследование по указанным уголовным делам, будет выявлен и привлечен к ответственности полный круг лиц, совершивших правонарушения.

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