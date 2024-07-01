Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершен грант проект «Исследователи будущего», реализуемый Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).

На заключительном отчетном мероприятии проекта, финансируемого Исследовательским фондом UNEC и реализуемого Центром эмпирических исследований UNEC, помимо руководства, преподавательского и студенческого состава университета принял участие член-корреспондент НАНА, известный деятель науки, президент Ассоциации «Наследие Заде и искусственный интеллект», профессор Рафик Алиев.

Ректор профессор Адалат Мурадов рассказал о проделанной работе и мерах стимулирования, связанных с научной деятельностью в UNEC: «Два года назад мы впервые за счет собственных средств университета реализовали грантовый проект в целях финансирования научной деятельности в UNEC на основе проектов. Результаты показывают, что применяя эту модель, можно добиться больших успехов».

Давая информацию о проекте «Исследователи будущего», ректор рассказал о целях, поставленных в этом направлении. Он отметил, что проект реализован с целью создания при UNEC института подготовки молодых ученых, повышения интереса молодежи к науке, привития способностей проводить исследования и писать статьи в престижных научных журналах.

Затем руководитель Центра эмпирических исследований (ЦЭИ) UNEC, доцент Хатаи Алиев выступил с докладом о работе, проделанной в рамках грантового проекта. Он рассказал, что в рамках проекта 19 студентов проводили исследования на различные темы. Программа и критерии оценки проекта подготовлены Ниджатом Мурадзаде, который получает докторское образование в Университете Глазго в Великобритании в рамках госпрограммы на основании письма одобрения UNEC, и является заместителем руководителя ЦЭТ. В рамках проекта студентам также была оказана менторская поддержка.

Принявший участие в мероприятии известный ученый, профессор Рафик Алиев высоко оценил работу, проделанную в направлении повышения научной активности в UNEC: «Несмотря на то, что я много лет назад участвовал в научных мероприятиях в Экономическом университете, я не был свидетелем дискуссий о публикации в тот период научных статей в таких базах данных, как Web of Science и Scopus. Меня очень радуют проделанные работы и достигнутые результаты в этом направлении в UNEC за последние годы». Проф. Рафик Алиев дал рекомендации молодым людям относительно научной деятельности, а также поделился своими взглядами на кластерную модель науки.

После выступлений прозвучали предложения по поводу отличия обучения Bs, Ms и PhD, нацеленные на формирование научного потенциала, от других (BBA, MBA və DBA), обеспечения перехода между Bs, Ms и PhD, перехода на финансирование научных проектов на основе конкурса, применения специальной программы поддержки для молодых исследователей.

В завершении участникам проекта были вручены сертификаты.