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Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)

Общество Материалы 1 июля 2024 17:07 (UTC +04:00)
Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Успешно завершен грант проект «Исследователи будущего», реализуемый Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).

На заключительном отчетном мероприятии проекта, финансируемого Исследовательским фондом UNEC и реализуемого Центром эмпирических исследований UNEC, помимо руководства, преподавательского и студенческого состава университета принял участие член-корреспондент НАНА, известный деятель науки, президент Ассоциации «Наследие Заде и искусственный интеллект», профессор Рафик Алиев.

Ректор профессор Адалат Мурадов рассказал о проделанной работе и мерах стимулирования, связанных с научной деятельностью в UNEC: «Два года назад мы впервые за счет собственных средств университета реализовали грантовый проект в целях финансирования научной деятельности в UNEC на основе проектов. Результаты показывают, что применяя эту модель, можно добиться больших успехов».

Давая информацию о проекте «Исследователи будущего», ректор рассказал о целях, поставленных в этом направлении. Он отметил, что проект реализован с целью создания при UNEC института подготовки молодых ученых, повышения интереса молодежи к науке, привития способностей проводить исследования и писать статьи в престижных научных журналах.

Затем руководитель Центра эмпирических исследований (ЦЭИ) UNEC, доцент Хатаи Алиев выступил с докладом о работе, проделанной в рамках грантового проекта. Он рассказал, что в рамках проекта 19 студентов проводили исследования на различные темы. Программа и критерии оценки проекта подготовлены Ниджатом Мурадзаде, который получает докторское образование в Университете Глазго в Великобритании в рамках госпрограммы на основании письма одобрения UNEC, и является заместителем руководителя ЦЭТ. В рамках проекта студентам также была оказана менторская поддержка.

Принявший участие в мероприятии известный ученый, профессор Рафик Алиев высоко оценил работу, проделанную в направлении повышения научной активности в UNEC: «Несмотря на то, что я много лет назад участвовал в научных мероприятиях в Экономическом университете, я не был свидетелем дискуссий о публикации в тот период научных статей в таких базах данных, как Web of Science и Scopus. Меня очень радуют проделанные работы и достигнутые результаты в этом направлении в UNEC за последние годы». Проф. Рафик Алиев дал рекомендации молодым людям относительно научной деятельности, а также поделился своими взглядами на кластерную модель науки.

После выступлений прозвучали предложения по поводу отличия обучения Bs, Ms и PhD, нацеленные на формирование научного потенциала, от других (BBA, MBA və DBA), обеспечения перехода между Bs, Ms и PhD, перехода на финансирование научных проектов на основе конкурса, применения специальной программы поддержки для молодых исследователей.

В завершении участникам проекта были вручены сертификаты.

Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)
Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)
Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)
Успешно завершен грант проект UNEC «Исследователи будущего» (ФОТО)
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