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Кабмин Нахчыванской АР принял ряд постановлений

Общество Материалы 1 июля 2024 19:54 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики принял ряд постановлений.

Как сообщает Trend, на основании соответствующего указа председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики 1 июля 2024 года принял постановление об утверждении "Устава юридического лица публичного права "Служба водной мелиорации".

Также постановлением Кабинета министров утвержден "Список подведомственных министерству цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики учреждений, не входящих в его структуру".

Кроме того, отменено постановление Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики "Об утверждении порядка сертификации туристско-экскурсионных услуг" от 16 сентября 2005 года.

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