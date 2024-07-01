Ставшая чемпионом сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на родину

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по вольной борьбе, добившаяся успеха на юношеском чемпионате Европы U17, организованном в Сербии, вернулась на родину.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в церемонии встречи, состоявшейся в Международном аэропорту Гейдар Алиев, приняли участие представители Федерации борьбы Азербайджана, родственники спортсменов и представители СМИ.

Наша команда по вольной борьбе, завоевавшая на соревнованиях в Нови-Саде 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, стала командным чемпионом, набрав 160 очков.

Наша команда опередила вторую Армению на 36 очков. Турция (119) заняла третье место.

Отметим, что под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмайлов (60 кг) и Мухамад Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).