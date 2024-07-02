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Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)

Общество Материалы 2 июля 2024 20:01 (UTC +04:00)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С участием министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялась торжественная церемония, посвященная Дню полиции и выпуску 2023-2024 учебного года.

Как сообщили Trend в министерстве внутренних дел, по случаю 106-й годовщины образования азербайджанской полиции министр Вилаят Эйвазов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем состоялось посещение Аллеи шехидов, где была почтена память отважных сыновей Отчизны, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

На церемонии, состоявшейся в Полицейской академии МВД, сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также ставших шехидами в боях за территориальную целостность республики и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции.

Затем, передав личному составу поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю профессионального праздника, генерал-полковник Вилаят Эйвазов рассказал о славном служебном пути, пройденном азербайджанской полицией за прошедший период, об организации деятельности органов внутренних дел в республике в период руководства страной общенациональным лидером, о важной работе, проделанной в сфере подготовки кадров.

Было отмечено, что проводится непрерывная работа по предотвращению, раскрытию, расследованию преступлений, защите законных интересов граждан, за 2003-2023 годы было обезврежено около 25 тысяч преступных группировок и банд, собрано более 35 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. В среднем было обеспечено раскрытие 87 процентов преступлений, задержано более 77 тысяч разыскиваемых обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 25 тонн наркотических средств.

Отметив, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе возникли новые реалии, В.Эйвазов сказал, что для реализации "Большого возвращения" на освобожденных от оккупации территориях надежно обеспечиваются порядок и безопасность.

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Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
Состоялась церемония, посвященная Дню азербайджанской полиции (ФОТО)
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