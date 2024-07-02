Азербайджанский борец вышел в финал ЧЕ в Сербии

БАКУ /Trend/ - В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат Европы по борьбе U-20.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований выступили борцы греко-римского стиля.

Из 7 борцов, вышедших на ковер, шанс завоевать медаль сохранил только один. Исмаил Рзаев (82 кг) обыграл израильтянина Омера Барака (8:0), болгарина Мартина Шишекова (туш) и хорвата Антонио Лукачу (9:0), выйдя в полуфинал. В полуфинале Рзаев встретился с армянским спортсменом Эриком Матевосяном. Азербайджанский борец победил со счетом 2:1 и вышел в финал.

Руслан Нуруллаев (72 кг) уступил в полуфинале литовцу Рокасу Чепаускасу со счетом 1:5. Завтра он будет бороться за бронзовую медаль.

Отметим, что финальный поединок также состоится завтра.