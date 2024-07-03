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Утверждены границы государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"

Общество Материалы 3 июля 2024 10:06 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждены границы, особый режим охранной зоны и территории Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, утверждены "Границы и охранная зона государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"" и "Особый режим территории государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"".

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