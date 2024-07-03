В минздраве Азербайджана состоялась встреча с региональным руководителем по цифровому здравоохранению компании Philips (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с генеральным менеджером по цифровому здравоохранению нидерландской компании Philips в России, Белоруссии, на Кавказе и в Центральной Азии Дмитрием Лисогором.

Как сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане развитие системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, усиление кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры этой сферы являются одними из главных направлений государственной политики.

Было отмечено, что во всем мире приоритетом развития сферы здравоохранения выступают цифровые технологии, которые являются важнейшим элементом здравоохранения будущего.

"Цифровизация обеспечивает доступность и качество услуг без увеличения расходов на здравоохранение, при этом развитие цифровой медицины невозможно без участия государства. В последние годы в Азербайджане предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использование цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения", - сказал министр.

Теймур Мусаев упомянул, что применение нанотехнологий и использование передовых smart-технологий в отечественном здравоохранении являются одними из основных целей министерства.

По словам министра, Нидерланды занимают лидирующие позиции по цифровизации здравоохранения среди стран Европы.

"Изучение опыта Нидерландов, как ведущей страны на мировом уровне по целенаправленному применению достижений ноу-хау в медицине и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этой области, окажет положительное влияние на модернизацию здравоохранения в Азербайджане",- отметил он.

Выразив признательность за теплый прием, региональный руководитель по цифровому здравоохранению Philips подчеркнул, что представляемая им компания заинтересована в сотрудничестве с министерством здравоохранения Азербайджана по исследованиям в области цифровой трансформации здравоохранения, а также в других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоялся широкий обмен мнениями по внедрению производимого Philips высокотехнологичного оборудования в здравоохранении Азербайджана и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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