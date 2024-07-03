В 2024 году в Азербайджане случаи бешенства не зарегистрированы - представитель минздрава

БАКУ /Trend/ - Статистика и анализ зарегистрированных случаев укуса животных в Азербайджане строго контролируются.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила исполняющая обязанности заведующей отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Айтекин Гурбанова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, о каждом обращении в связи с укусом животного медучреждение информирует областной Центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, и по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование.

"Вся информация о происшествии регистрируется в соответствующих документах: имя и фамилия пациента, место жительства, дата происшествия, диагноз (место поражения и тип укуса), описание укусившего животного, которое для осуществления контроля предоставляется в ветеринарную службу.

Помимо этого, контролируется, чтобы пациент прошел полный курс вакцинации от бешенства. В случае смерти животного, нанесшего укус, его труп исследуют в соответствующей лаборатории на возбудителя бешенства, а результаты сообщают в Центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения.

В случае положительных результатов лабораторного исследования строго контролируется прохождение пациентом полного курса вакцинации от бешенства", - отметила она.

А.Гурбанова подчеркнула, что за отчетный период 2024 года 16 280 человек пострадало от укусов животных.

"Из них 8924 человек были укушены известными животными, а 7356 человек пострадали от укусов неизвестных животных. Зарегистрированные случаи укусов в основном были нанесены собаками и кошками.

В частности, если в 2023 году количество случаев укусов, зафиксированных в городе Баку, составило 3643, то в 2024 году оно снизилось на 88 и составило 3731 случай.

Хочу отметить, что за соответствующий период 2024 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано", - добавила она.

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