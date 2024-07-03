Лечение больного бешенством проводится только в стационарных условиях - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лечение больного бешенством проводится только в стационарных условиях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала исполняющая обязанности заведующей отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Айтекин Гурбанова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, в случае укуса животного следует немедленно обратиться в медицинское учреждение для профилактики бешенства. После того, как врач или медсестра оказали пациенту первую помощь, назначается курс лечения.

"Когда напавшее животное установлено, в день обращения, а также на 3-й и 7-й дни от момента получения травмы назначается условный курс лечения. Однако если животное неизвестно или погибло в течение 10 дней, то в день обращения, а также на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни с момента получения травмы назначается безусловный курс. В целом курс лечения длится до 1 месяца.

В этот период гражданину (потерпевший) следует регулярно связываться с хирургом и медсестрой медицинского учреждения, в которое он обращается для проведения антирабической прививки, и предоставлять им подробную информацию о состоянии своего здоровья. Кроме того, с целью прохождения курса лечения пострадавшему следует вовремя обратиться в медицинское учреждение для получения противорабической вакцины по схеме, составленной хирургом. Если пострадавший не обращается в установленные хирургом сроки, то интервал между прививками нарушается. А это, в свою очередь, приводит к низкой эффективности вакцины", - подчеркнула она.

А.Гурбанова отметила, что в период лечения и в течение 6 месяцев пациентам рекомендуется быть предельно осторожными.

"Например, рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, выполнения тяжелой физической работы, длительного пребывания в бане и сауне, а также максимально беречь себя от простуды. Если не соблюдать меры безопасности в этот период, то в результате вакцинации антитела вырабатываются медленно, и как следствие иммунитет ослабевает. Если пациент параллельно лечится иммунодепрессантами или кортикостероидами, необходимо обеспечить контроль антител против вируса", - добавила она.

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