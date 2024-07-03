В Азербайджане существует 7 госстандартов в сфере туризма - начальник госслужбы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует 7 государственных стандартов в сфере туризма.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на мероприятии по присвоению "звездных" рейтингов отелям, прошедшим национальную "звездную" классификацию, и презентации Национальной платформы бронирования

По его словам, в сфере туризма Азербайджана планируется принятие новых государственных стандартов.

Аббасбейли отметил, что стандарты в этой области будут созданы на основе международного опыта.

"В этом году предусмотрено принятие стандартов в сфере туризма. В настоящее время в Азербайджане существует 7 государственных стандартов в сфере туризма. В международной практике однако существует 57 стандартов по ISO", - добавил он.

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