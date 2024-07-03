В освобожденном от оккупации селе Сус Лачинского района родился первый ребенок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Сус Лачинского района, восстановленном после освобождения от оккупации, родился первый ребенок.

Как сообщает в среду Trend, родители малыша – Анар и Ламия Ёлчулу вернулись в родной край в мае этого года и поселились на постоянной основе в предоставленном им частном доме. Оба они из семей вынужденных переселенцев.

"Мы из семей, которые испытали трудности вынужденного переселения. Но мы всегда окружены вниманием и заботой нашего государства, Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. С освобождением наших земель от оккупации начался новый период в нашей жизни. По поручению главы государства нам как молодой семье предоставили дом в селе Сус. Мы вернулись в родной край с глубоким чувством благодарности, с большими надеждами. Мы уверены, что у нашей семьи теперь впереди только хорошие дни", - сказал Анар Ёлчулу, который вместе с братом участвовал в боях за освобождение земель Родины от оккупации в 44-дневной Отечественной войне.

Его отец Нусрат - ветеран Первой Карабахской войны.

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