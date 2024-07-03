Азербайджанская спортсменка вышла в финал ЧЕ по борьбе в Сербии

БАКУ /Trend/ - Стартовали соревнования по борьбе среди женщин на чемпионате Европы U20, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, одна из азербайджанских спортсменок вышла в финал.

Выступающая в весовой категории 59 кг Рузанна Мамедова в первом же поединке победила немку Луну Ротенбергер (12:2), а затем румынку Ану Марию Пуйу (туше) и вышла в полуфинал. В полуфинале она встретилась с Анной Телегиной из Литвы. Рузанна Мамедова вышла в финал, одержав победу со счетом 9:5. В решающем поединке ей предстоит встретиться с Еленой Куровой (AIN).

В утешительных поединках примут участие Эльвина Керимзаде (50 кг), Наргиз Самедова (55 кг) и Фатима Исаева (68 кг).