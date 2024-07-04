Гражданин имеет право запросить у врача выдачу электронного рецепта вместо бумажного - представитель минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданин имеет право запросить у врача выдачу электронного рецепта вместо бумажного.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время вещаемой на Sağlam radio передаче "Sağlam həyat" заявила специалист издательского отделения стандартов и классификаций электронного здравоохранения Центра информатизации здравоохранения (ЦИЗ) министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Магеррамова.

По ее словам, система электронных рецептов внедрена согласно поручению правительства, и каждый гражданин имеет право требовать у врача выписать электронный рецепт. Врачи, в свою очередь, должны проявить инициативу по внедрению системы электронных рецептов.

"В случае, если врачи отказываются выписывать электронный рецепт, или аптеки отказываются выдавать лекарства по ним, то рекомендуем гражданам обращаться по номерам "Горячей линии" (+994 12 431 38 28; +994 55 531 38 28 (WhatsApp), действующих при Центре информатизации здравоохранения", - отметила она.

Эксперт также сообщила, что электронный рецепт позволит предотвратить продажу населению некачественных и просроченных лекарственных средств и, в то же время, служит делу защиты прав потребителей.

"В электронном рецепте указываются только те лекарственные средства, которые были одобрены Тарифным советом и прошли государственную регистрацию. Определение биологически активных веществ в электронный рецепт не включается. Электронный рецепт хранится в памяти системы.

Это также дает возможность увидеть выписанные врачами рецепты во время будущих медицинских осмотров. В результате, это способствует более правильному проведению лечения", - добавила С.Магеррамова.

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