В Баку пройдет продовольственная ярмарка «Из села в город»

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 5-6 июля организует в Баку воскресную ярмарку «Из села в город».

Как сообщили Trend в министерстве, основная цель проведения ярмарки – создание альтернативного канала продаж для владельцев фермерских хозяйств, а также обеспечение жителей города сельхозпродуктами местного производства.

Ожидается, что в ярмарке примут участие около 40 фермеров из около 20 регионов Азербайджана. Фермеры выставят на продажу около 100 наименований натуральных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. Качество продукции будет контролировать Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами мобильной пищевой лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта.

Ярмарка будет проходить два дня с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

Фермеры, которые примут участие в ярмарке, будут бесплатно обеспечены прилавками, весами, другими необходимыми принадлежностями и оборудованием.

Желающие принять участие в ярмарке фермеры могут обратиться в колл-центр +994 50 400 88 99 или подать заявку через аккаунты ярмарки в социальных сетях.

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