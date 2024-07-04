В МЧС состоялось совещание по подготовке к COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось совещание под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29 в Баку в ноябре этого года.

Об этом Trend сообщили в МЧС.

В совещании приняли участие замминистра, руководители соответствующих структурных подразделений и структур МЧС.

Выступивший на совещании министр Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что решение о проведении в нашей стране 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 – является очередным историческим успехом Азербайджана. Проведение в Азербайджане COP29, считающейся одним из самых престижных международных мероприятий в мире, свидетельствует о постоянно растущем международном авторитете страны. Он выразил уверенность в том, что это престижное мероприятие, как и другие мероприятия международного уровня, организованные в нашей стране, ожидает успех.

Министр отметил необходимость обеспечения на высоком уровне вопросов безопасности, касающихся многочисленных гостей, которые приедут в нашу страну в связи с COP29, мест проведения мероприятия и размещения гостей, а также прилегающих территорий. Он отметил деятельность штаба, созданного в МЧС с этой целью и состоящего из профессиональных сотрудников министерства, рассказал о предстоящих задачах.

Затем были заслушаны доклады членов штаба о проделанной работе по решению вопросов безопасности, связанных с подготовкой к COP29, проведены широкие обсуждения.

Подводя итоги совещания, министр Кямаледдин Гейдаров в связи с предстоящим в нашей стране престижным международным мероприятием дал поручения для достойного выполнения возложенных на структуру задач.

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