AMADA расширяет сотрудничество с турецкими антидопинговыми агентствами

БАКУ /Trend/ - Руководство Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) находилось в деловой поездке в ​​Турцию.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита делегация во главе с исполнительным директором AMADA Тахминой Таги-заде встретилась с членом совета директоров Национального олимпийского комитета Турции Сезаем Багбаши.

На встрече был обсужден уровень антидопинговой подготовки азербайджанских и турецких спортсменов и спортивных ассистентов, которые примут участие в летних Олимпийских играх Париж-2024, а также ожидаемые достижения спортсменов на Олимпийских играх.

Затем азербайджанская делегация посетила Центр допинг-контроля, действующий при Университете Хаджеттепе. Гостям была показана обширная презентация, отражающая деятельность лаборатории. Состоялась встреча исполнительного директора AMADA с техническим менеджером и координатором Центра Синаном Онолом, на которой состоялся обмен мнениями.

Делегация посетила лабораторию исследований животных кафедры физического воспитания и спортивной физиологии факультета спортивных наук Университета Хаджеттепе. Руководитель лаборатории профессор Хайдар Демирель высоко оценил интерес к организации совместных проектов с AMADA и возможности совместной деятельности.

Борьба с допингом в глобальном масштабе обсуждалась на заседании Антидопинговой комиссии Турции. На заседании, на котором присутствовал глава комиссии профессор Рушту Гюнер, обсуждалась совместная организация научно-исследовательских и образовательных проектов, уровень подготовки обоих учреждений к Летним Олимпийским играм «Париж-2024», проведение совместных образовательных конференций, вебинаров, мастер-классов.

В состав делегации AMADA вошли заместитель исполнительного директора организации Руфат Эфендиев и менеджер образовательных программ Гудрат Сафаров.