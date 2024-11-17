Группа представителей азербайджанских НПО протестует против визита проармянского политика Фрэнка Паллоне в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Сегодня представители азербайджанских неправительственных организаций выступили с протестом против визита в Азербайджан конгрессмена США Фрэнка Паллоне, известного своими исламофобскими, туркофобскими взглядами, а также обвинениями в финансовых махинациях и коррупции. Акция прошла перед отелем, где остановился конгрессмен, прибывший в страну 16 ноября 2024 года. Участники потребовали публичных извинений Паллоне перед азербайджанским народом.

Как сообщает Trend, протестующие обратились к министру внутренних дел Азербайджана Вилаяту Эйвазову с официальным заявлением.

В обращении отмечается, что Фрэнк Паллоне поддерживает военных преступников, действия которых в период оккупации Карабаха привели к уничтожению природы региона и серьезному экологическому кризису. Участники акции подчеркнули, что приглашение со стороны ООН такого человека на глобальное экологическое мероприятие, посвященное борьбе с изменением климата (COP29), является позором для конференции.

“Во время акции Фрэнк Паллоне отдал приказ своим охранникам напасть на нас, однако на наши вопросы он так и не ответил. Его деятельность пронизана ненавистью к азербайджанскому народу, а его заявления не раз оскорбляли суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы глубоко сожалеем, что ООН предоставила ему площадку для выступлений на COP29”, – говорится в заявлении.

По словам участников акции, охранники Паллоне применили силу против протестующих, причинив им травмы разной степени тяжести. Местные правоохранительные органы вмешались и предотвратили более серьезные последствия.

“Мы, как представители НПО, участвовавших в мирной акции, призываем провести тщательное расследование, изучить фото- и видеоматериалы происшествия и привлечь охранников Фрэнка Паллоне к уголовной ответственности”, – заявили протестующие.