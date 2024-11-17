Мы недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений - ВПП

БАКУ/Trend/ - Мы недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал директор Глобального офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) Мартин Фрик в ходе сессии "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Удивительно, с какой скоростью последствия изменения климата настигают нас. Я профессионально занимаюсь изучением изменения климата с 2007 года и видел прогнозы науки, сделанные в 2017 году на 2030, 2035 и даже 2040 годы. Некоторые из этих прогнозов уже стали реальностью. Более того, мы, кажется, недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений,"- сказал он.

М. Фрик отметил, что хотя на сегодняшний день можно утверждать, что еды в мире достаточно для всех, уже сейчас перед человечеством стоит проблема распределения.

"В богатых странах менее 20% производимого зерна используется в пищу для человека. Основная часть идет на корм для производства мяса, молока, яиц и других продуктов. Значительная доля зерна также уходит на производство биотоплива,"- подчеркнул он.

Отметим, что в Парламентской встречи в рамках COP29 также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.