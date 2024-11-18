В рамках COP29 состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась встреча глав министерств здравоохранения Азербайджана и Грузии.

Как передает Trend, в своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что историческая и культурная общность азербайджанского и грузинского народов составляет основу связей между двумя странами. По словам министра, традиционно дружественные отношения наших стран уходят корнями в глубину веков. Была отмечена роль взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между Азербайджаном и Грузией: "Дружеские отношения между главами государств вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям".

В своем выступлении Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Грузией в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов.

Также была подчеркнута важность и актуальность вопросов, обсуждаемых в рамках COP29. Теймур Мусаев отметил, что глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, министр по делам по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михеил Сарджвеладзе, подчеркнув высокий уровень двухсторонних связей, отметил, что между нашими странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения.

Михеил Сарджвеладзе отметил высокий уровень организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подчеркнув особую роль Азербайджана в формировании повестки COP29.

Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!