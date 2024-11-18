В рамках COP29 представители зарубежных СМИ побывали в Гобустане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа и Операционная компания СОР29 организовали 18 ноября медиатур с целью ознакомления иностранных журналистов с наскальными рисунками и грязевыми вулканами Гобустана.

Как сообщает Trend, в ходе медиатура, который начался с осмотра культурного ландшафта наскальных рисунков Гобустана, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, журналисты ознакомились с удивительной коллекцией из более чем 6 тысяч древних петроглифов. Они были подробно проинформированы о наскальных изображениях Гобустана.

Представители зарубежных СМИ также совершили экскурсию по грязевым вулканам Гобустана, считающимся уникальным явлением природы, в том числе осмотрели грязевой вулкан Гылындж. В туристическом комплексе «Грязевые вулканы» журналистам была предоставлена информация о грязевых вулканах, их природных и лечебных свойствах.

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