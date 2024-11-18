Изменение климата является одним из факторов, негативно влияющих в том числе на права детей - Айдын Сафиханлы

БАКУ /Trend/ - Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы принял участие в параллельном мероприятии на тему "Обеспечение прав детей на здоровье в условиях изменения климата" в рамках COP29.

Как сообщает Trend, в ходе выступления на мероприятии руководитель аппарата отметил, что надежная защита и обеспечение прав ребенка является одним из основных направлений деятельности омбудсмена.

Руководитель аппарата проинформировал о последних изменениях, внесенных в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", сообщил о расширении мандата Уполномоченного по защите прав ребенка и в ряде других сфер, отметив, что в соответствии с закрепленными полномочиями в учреждении по инициативе Уполномоченного были созданы мониторинговые группы.

Айдын Сафиханлы отметил, что, как и каждый год, в этом году омбудсменом был объявлен "Месячник прав ребенка" с 20 октября по 20 ноября, а в образовательных учреждениях на освобожденных от оккупации территориях впервые в этом году в рамках месячника были организованы просветительские мероприятия, связанные с правами ребенка.

Глава аппарата сказал, что изменение климата является одним из основных факторов, негативно влияющих на эффективное обеспечение прав человека, в том числе прав ребенка.

Отметив, что умышленное загрязнение окружающей среды и совершение экологических преступлений также негативно сказываются на здоровье детей, А.Сафиханлы рассказал об экологических преступлениях, совершенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий. Он отметил, что мины, закопанные Арменией на наших землях, и сегодня представляют серьезную опасность для жизни и здоровья гражданского населения, жертвами мин со времен Первой Карабахской войны стали более 3400 человек, 358 из которых - дети.

Руководитель аппарата также сказал, что в период армянской оккупации азербайджанских территорий был нанесен серьезный ущерб окружающей среде и биоразнообразию, совершен экоцид, уничтожены различные редкие виды растений и животных, источники воды загрязнены вредными веществами.

A.Сафиханлы подчеркнул, что атомная электростанция (АЭС) в Армении, которая, несмотря на свою непригодность к надлежащей эксплуатации, продолжает функционировать и серьезно загрязняет окружающую среду, стала потенциальным источником опасности не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона. Неоднократно обращаясь к соответствующим международным организациям, об этом говорила и азербайджанский омбудсмен.

Глава аппарата призвал международное сообщество не оставаться равнодушным к этим преступлениям, создающим угрозу экологической безопасности человечества, а также грубо нарушающим право на здоровую окружающую среду.

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