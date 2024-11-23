В Лачинском районе произошло землетрясение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение силой 4,5 балла.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА).

"Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км, в 74 км к юго-западу от станции Агдам в Лачинском районе", - говорится в информации Центра.

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