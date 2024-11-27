Завершен проект, связанный с созданием информационной базы по азербайджанскому медиа-ландшафту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Совете печати Азербайджана прошло последнее заседание в рамках проекта "Создание информационной базы по азербайджанскому медиа-ландшафту", реализованного при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Совета печати Рашад Меджид поблагодарил Агентство за поддержку этого проекта, сообщает Trend.

Р.Меджид отметил, что проект "Создание информационной базы по азербайджанскому медиа-ландшафту" продолжался в течение 7 месяцев.

"В рамках проекта были проведены исследования по всем направлениям азербайджанских медиа, проведены опросы. Было проведено 4 встречи по различным направлениям СМИ. На встречах, состоявшихся в июле, августе, сентябре и октябре, была проанализирована работа, проделанная в рамках проекта, в том числе проведен обмен мнениями о структуре информационной базы, формирующей представление о медиа-пространстве нашей страны, систематизированы предложения.

Как известно, в рамках проекта на сайте Совета печати "presscouncil.az" создана специальная категория "Медиа-ландшафт Азербайджана". Эта категория включает в себя подкатегории "Законы, регулирующие оборот информационной продукции в Азербайджане", "Местные и международные документы, определяющие этические стандарты информации", "Ведущие медиа-субъекты и журналистские организации Азербайджана", "Гендерный баланс в азербайджанских СМИ", "Азербайджанские СМИ в период I и II Карабахской войн", а также статьи, опубликованные в рамках проекта, и проведенные мероприятия", - сказал он.

Р.Меджид также отметил, что подготовлены и опубликованы все 12 тематических статей, предусмотренных в рамках проекта, они размещены в категории "Медиа-ландшафт Азербайджана". В статьях был применен институциональный подход к этой теме. Р.Меджид отметил, что работа по проекту завершена.

Член правления СП, эксперт проекта "Создание информационной базы по азербайджанскому медиа-ландшафту" Мушфиг Алескерли ознакомил участников с новой информацией, размещенной в категории "Медиа-ландшафт Азербайджана". В этом контексте он прокомментировал результаты исследования об азербайджанских журналистских организациях.

М.Алескерли отметил, что "Информационная база по азербайджанскому медиа-ландшафту" подготовлена в соответствии с международными стандартами.

На заседании также состоялись выступления других его участников.

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