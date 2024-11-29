В город Джебраил вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Город Джебраил приветствовал очередную группу бывших вынужденных переселенцев в составе 40 семей – 200 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, семьи, прибывшие в город в пятницу, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах.

После теплой встречи они полюбовались красотой, созданной в Джебраиле.

Жители города Джебраил, вернувшиеся на свои исконные земли, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по поручению главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Это не только вернувшиеся бывшие вынужденные переселенцы, но и лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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