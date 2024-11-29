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Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2024 17:51 (UTC +04:00)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Завершились совместные учения "SAT-SAS-2024", проведённые с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На заключительном этапе учений были выполнены задачи по выводу группы спецназовцев морским путем в тыл условного противника и выполнению других задач.

Все поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместных учений на военно-морской базе Аксаз в городе Мармарис Турецкой Республики, говорится в сообщении ведомства.

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Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
Завершились учения "SAT-SAS-2024" (ФОТО)
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