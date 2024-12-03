Взрыв в частном доме произошел в одном из поселков Абшерона (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв в частном жилом доме, а на место происшествия незамедлительно были привлечены силы министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана.

Благодаря оперативным поисково-спасательным мероприятиям, проведенным спасателями, из-под завалов были извлечены живыми и переданы по назначению два человека, передали Trend в МЧС.

По данному факту проводится расследование соответствующими органами.

09:12

Благодаря оперативной поисково-спасательной операции, проведенной спасателями МЧС, из-под завалов в селе Новханы Абшеронского района был извлечен второй гражданин.

Об этом во вторник Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

08:58

Как сообщалось ранее, в частном доме в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв, к месту происшествия немедленно были привлечены силы МЧС Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных спасателями, один человек был спасен из-под завалов.

08:45 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.

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