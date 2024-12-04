Азербайджан в ближайшее время может стать лидером в сфере игровых технологий - Рашад Азизов

ШУША /Trend/ - Азербайджан в скором времени может стать лидером, добившись больших успехов в сфере игровых технологий.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил журналистам заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Азербайджана Рашад Азизов на "Саммите по игровым технологиям", который проходит в рамках церемонии закрытия "Молодежной столицы" в городе Шуша.

По его словам, Исламские страны являются большим рынком для этого.

Он отметил, что с каждым годом интерес к виртуальным играм растет.

"Игровые технологии создают большие возможности для перехода нашего культурного наследия и языка в новую эпоху.

Этим процессам уже уделяется особое внимание и в нашей стране. За год в рамках программы бизнес-инкубации при министерстве культуры сформировано 15 новых игровых студий",- добавил Р.Азизов.

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