В Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана с министерством науки и образования проводится VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии, куда были приглашены представители соответствующих госструктур и международных организаций, принимают участие 300 детей из всех городов и районов Азербайджана, а также дети, представляющие Турецкую Республику.
Церемония открытия форума прошла в формате диалога детей с официальными представителями.
Затем дети сгруппируются по 7 нижеприведенным темам, проведут обсуждения, выступят с соответствующими предложениями:
Детские права: Объединимся для развития - Экологическое право;
Новые стандарты в образовании: вызовы и равные возможности - Экологическое образование и воспитание;
Безопасность детей в интернете - Зеленые ИКТ;
Сохранение здоровья, здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды - здоровый мир;
Эффективная организация и оценка досуга - На страже природы;
Роль и ответственность семьи и общества в формировании детей как личностей - Здоровый климат;
Любить Родину, быть достойными ее - Беречь природу.
В конце дня будет представлена информация о результатах обсуждений, а также прозвучит обращение участников форума к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Отметим, что Общереспубликанские детские форумы важны с точки зрения обеспечения участия детей в принятии решений по вопросам их прав, предоставления им возможности выдвигать инициативы и вносить предложения по решению их проблем, направления внимания общественности на защиту прав детей.
Главной особенностью и отличительной чертой проводимых форумов является то, что ими в целом управляют дети.
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