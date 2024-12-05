В АзУАС состоялся семинар по электронной научной базе данных EBSCO (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 декабря 2024 года в актовом зале первого корпуса Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзУАС) состоялся семинар, посвященный научной базе данных EBSCO. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты университета. Семинар был посвящён презентации широких возможностей одной из самых авторитетных мировых научных баз данных EBSCO и объяснению способов её эффективного использования.

В ходе семинара представители компании EBSCO Александр Рытов, Ирина Серчан и Кулаженко Владимир Геннадьевич провели содержательные презентации. Они подробно рассказали о преимуществах базы данных, ценных ресурсах для научных исследований и дали рекомендации по её эффективному использованию. Участники мероприятия имели возможность задать свои вопросы специалистам и получить подробные ответы.

Кроме того, в семинаре приняли участие директор Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета и председатель Совета Ассоциации библиотек Беларуси Евгения Викторовна Грабко, а также заведующая отделом обслуживания факультета международных отношений. Они поделились своим опытом и провели обмен мнениями с участниками.

Напоминаем, что доступ к базе данных EBSCO для пользователей АзУАС открыт до 25 января 2025 года. Для использования базы данных перейдите по следующей ссылке:

https://research.ebsco.com/c/qeejk5/search