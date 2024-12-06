Еще 4 организации оцифровали свои услуги с помощью SİMA

БАКУ /Trend/ - Круг партнеров SİMA, платформы цифровых решений, разработанной ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширяться. ООО «Ferrum Capital», «Aze Bilişim Finans», «Home Finance» и «Data Support» стали следующими организациями, оцифровавшими свои услуги с помощью SİMA.

ООО «Ferrum Capital» перевело свою cвою систему авторизации в цифровой формат с помощью «SİMAKYC». Перейдя на данную платформу, пользователи могут проводить различные операции, такие как контроль своих лимитов, инвестирование, осуществление платежей и отслеживание истории платежей. Пользователи ООО «Aze Bilişim Finans» могут выполнять цифровые операции по регистрации, подтверждению личности, подписанию договоров и управлению расходами с использованием решения «SİMA KYC».

ООО «Home Finance», являясь небанковской кредитной организацией, перевело процесс подписания кредитных договоров в онлайн-формат с помощью «SİMA İmza». В свою очередь, ООО «Data Support» полностью оцифровало внутренний документооборот, внедрив решение «SİMA İmza».

Следует отметить, что SİMA предоставляет возможность осуществлять операции без необходимости посещения центров обслуживания, одновременно снижая нагрузку на инфраструктуру учреждений и оптимизируя их расходы. Решение «SİMA İmza» легко интегрируется в любую систему, предоставляя пользователям удобный способ подписывать документы быстро и в неограниченном количестве. Данная цифровая подпись нового поколения предоставляется гражданам бесплатно и доступна через мобильное приложение «SİMA İmza».

Решение «SİMA KYC» выступает в роли цифрового моста между учреждениями и пользователями, обеспечивая мгновенную проверку личности. Оно может быть использовано в любых процессах, где требуется подтверждение личности.

Для получения более подробной информации о продуктах SİMA необходимо посетить веб-сайт www.sima.az или связаться с контактным центром по номеру «157».