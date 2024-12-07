Новая эра Mercedes-Benz в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интервью с директором Autocapital Azerbaijan - официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Азербайджане Орханом Гаджиевым и директором автомобильного центра Абшерон Кямраном Гусейновым.

- Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Некоторое время уже ходят новости о том, что Mercedes-Benz открывает новый салон в Азербайджане. Что делает этот проект таким особенным?

Орхан Гаджиев: Мы открываем не просто автомобильный салон. Это совершенно новый автомобильный центр Mercedes-Benz, разработанный в соответствии с концепцией MAR20X. Этот формат представляет собой революцию в подходе к розничной продаже автомобилей, основанную на четырех ключевых принципах: дизайн, архитектура, процессы, ориентированные на клиента, и диджитализация.

- Что конкретно включает в себя концепция MAR20X?

Орхан Гаджиев: MAR20X – это современный стандарт, который направлен на создание уникального клиентского опыта. Мы говорим о гармоничном сочетании эстетичного дизайна, инновационной архитектуры, упрощения и оптимизации всех процессов, а также интеграции цифровых технологий. Эта концепция позволяет нам не просто продавать автомобили, а предлагать нашим клиентам качественно новый уровень взаимодействия с брендом.

- Какие ожидания вы связываете с новым центром?

Кямран Гусейнов : Новый центр – это важный шаг для Mercedes-Benz в Азербайджане. Мы хотим предоставить нашим клиентам не только возможность приобрести автомобиль, но и создать пространство, где они будут чувствовать себя частью большой семьи Mercedes-Benz. Это место, куда люди будут приходить не только за покупками, но и для того, чтобы провести время, вдохновиться и почувствовать высокий уровень сервиса и внимания.

- Как открытие центра соотносится с глобальной стратегией развития Mercedes-Benz?

Орхан Гаджиев: Это полностью соответствует нашей глобальной стратегии. Мы стремимся к повышению технологической сложности продукции, предлагаем решения, которые соответствуют разнообразным ожиданиям наших клиентов, и расширяем наш продуктовый портфель. Новый центр – это не просто шаг в ногу с современными трендами, это воплощение нашей философии "лучшее или ничего".

- Что бы вы хотели сказать вашим клиентам?

Кямран Гусейнов: Мы с нетерпением ждем каждого из вас в новом центре Mercedes-Benz. Здесь вас ждет не только широкий выбор автомобилей премиального класса, но и уникальный опыт, который меняет представление о традиционном автосалоне. Добро пожаловать в новый дом Mercedes-Benz!

- Чем новый центр будет отличаться от других существующих дилерских центров?

Кямран Гусейнов: Новый дилерский центр Mercedes-Benz – это нечто большее, чем просто автосалон. Это пространство, созданное для того, чтобы предложить нашим клиентам совершенно новый уровень взаимодействия с брендом.

Наш центр занимает территорию более 1,6 гектара и включает современную демонстрационную зону площадью более 1 100 квадратных километров, разделенную на два этажа. На первом этаже представлена основная линейка автомобилей Mercedes-Benz, а на втором – наши суббренды, включая первый в стране авторизованный AMG Performance Centre и эксклюзивную зону Maybach.

Теперь ценители высокопроизводительных моделей Mercedes-Benz или те, кто предпочитает исключительную роскошь, смогут создать свой идеальный автомобиль с помощью официального представительства бренда. Для этого предусмотрены отдельные зоны для индивидуальных и полу-приватных консультаций.

Особого внимания заслуживает зона выдачи автомобилей. Мы сделали этот процесс по-настоящему уникальным, чтобы каждая покупка запомнилась нашим клиентам как исключительный опыт.

Мы также гордимся сервисной зоной центра. Она занимает более 2 200 квадратных метров и оснащена самым современным оборудованием. Благодаря 30 рабочим постам мы можем обслуживать автомобили быстрее, эффективнее и с высочайшим качеством.

Этот центр – не просто место покупки автомобиля, а пространство, где клиенты смогут почувствовать философию Mercedes-Benz во всем: от сервиса до атмосферного окружения.

- Как вы оцениваете текущую ситуацию на автомобильном рынке Азербайджана? В последнее время очень много говорят об увеличении на рынке количества китайских марок.

Орхан Гаджиев: В этом году, рынок новых автомобилей Азербайджана демонстрирует небывалый рост в 40 процентов. Правительство республики своевременно предприняло шаги, направленные на увеличение импорта именно новых автомобилей диверсифицировав пошлины и налоги между новым и б/у импортом. Рынок действительно нуждался в обновлении. Эти привилегии привели к появлению многих новых автомобильных марок, в том числе, китайских. Я вспоминаю слова одного из бывших руководителей нашего концерна, который говорил, что «после того, как мы изобрели автомобиль, первые несколько лет были для нас скучными – у нас не было конкурентов. Но все дальнейшие годы мы наслаждаемся конкуренцией». Действительно, в последнее время конкуренция выросла и чем она сильнее, тем лучше то, что мы делаем. Знаете, что интереснее всего? Во всех этих марках и моделях есть что-то от Mercedes-Benz! Они все чем-то напоминают именно Mercedes-Benz. Что касается китайских марок, да, они есть на рынке. Все мы их видим и замечаем. Они активно формируют собой массовый сегмент. В нашем премиум сегменте, где мы говорим о престиже, надежности, истории и статусности, китайские марки реальную конкуренцию не задают. Очень сложно марке говорить о надежности или статусности, если она существует всего пару лет.

- Если на рынке много автомобильных марок, то соответственно, и моделей стало на порядок больше. Это сказалось на востребованности ваших моделей? Какие модели автомобилей пользуются наибольшим спросом в Азербайджане?

Кямран Гусейнов: Я бы сказал, что мы почувствовали отрицательное влияние. У нас традиционно наибольшей популярностью пользуются модели SUV – это GLE, GLE Coupe, GLS, а также G-Class, который вообще не имеет конкурентов в мире. Эти автомобили идеально подходят для наших дорог и климатических условий. Кроме того, мы отмечаем рост интереса к нашим новинкам как E-Class, GLC и GLC Coupe, которые обновились в прошлом году. И, конечно же, говоря о Mercedes-Benz нельзя не затронуть модель S-class. S-класс был и остается нашим флагманом. Это не просто автомобиль. Это стиль жизни: элегантной, надёжной, стабильной, динамичной, брутальной. Mercedes-Benz S-class – своеобразная визитная карточка, говорящая о владельце без слов. Однажды заданная высокая планка поддерживается, несмотря ни на какие исторические вызовы и производственные сложности. Пользуясь случаем, хочу объявить, что в связи с открытием нашего нового салона на ограниченное число моделей GLE, GLS и S-class благодаря поддержки дистрибьютора Mercedes-Benz в Азербайджане, объявлены эксклюзивные условия на приобретение этих автомобилей. Таких условий на нашем рынке никогда ранее не было, и не думаю, что когда-то будут. Также первые 50 клиентов нашего нового салона получат от нас специальные памятные подарки.

- Когда речь заходит об автомобильных марках многие говорят только о продажах. Но это всего лишь часть бизнеса. Насколько важна сервисная составляющая для вашей компании? Как вы строите отношения с клиентами?

Кямран Гусейнов: Сервис – это один из наших главных приоритетов. Главным требованием немецкого производителя является высокие стандарты подготовки именно технического персонала. Мы неустанно инвестируем в обучение специалистов, включая и за рубежом, внедряем современные технологии, и гарантируем высочайший уровень обслуживания. В новом центре клиенты смогут получить качественный и оперативный сервис, который соответствует стандартам Mercedes-Benz. С клиентами мы ориентируемся исключительно на долгосрочные отношения. Это значит, что клиент для нас важен на каждом этапе – от первого звонка или визита в салон до сервисного обслуживания спустя годы. Важно, чтобы каждый клиент чувствовал, что Mercedes-Benz – это не просто автомобиль, а образ его жизни.

- Какие мероприятия вы планируете в рамках открытия нового дилерского центра?

Кямран Гусейнов: Открытие будет ярким событием для Баку. Мы готовим торжественную церемонию, на которой соберутся наши партнеры и клиенты. В программе запланированы выступления известных личностей, презентации новых моделей автомобилей, а также сюрпризы для гостей.

- Mercedes-Benz и трехлучевая звезда. Можно сказать, что самая известная торговая марка в мире. Всегда было интересно, кто такой Мерседес? Почему звезда именно трехлучевая?

Орхан Гаджиев: Трехлучевую звезду в свое время придумал один из отцов основателей бренда – Готтлиб Даймлер. Она символизирует мобильность на земле, на море и в воздухе. Даймлер этим знаком даже обозначал свой дом на карте города. Эти 3 элемента, и сегодня с нами, и стоят в центре развития бренда. Как в производственном процессе, так и в произведенных автомобилях, видно, что одним из главных приоритетов компании является защита окружающей среды. Про Мерседес мне часто задают вопрос. Названия многих марок обычно связаны с их основателями. А в нашем случае имея Карла Бенца, Готтлиба Даймлера или Вильгельма Майбаха – марка называется Мерседес. Но как говорят французы, во всем надо искать след женщины. Мерседес - это имя дочери австрийского бизнесмена, который в свое время заказал у Готтлиба Даймлера автомобиль с двухцилиндровым двигателем. Автомобиль стал настолько успешным, что все последующие начали выходить под торговой маркой Mercedes. Вот таким образом имя Mercedes на долгие годы закрепилось за компанией.

- Как вы видите будущее автомобильного рынка Азербайджана, и какую роль Mercedes-Benz может в нем сыграть?

Орхан Гаджиев: Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Азербайджанский рынок становится всё более избирательным: клиенты ценят не только качество автомобилей, но и уровень сервиса, который их окружает.

Автомобиль, как обычное транспортное средство, давно перестал быть интересным. Современный автомобиль не должен иметь только функцию перевести человека из одной точки в другую точку. Мы уверены, что Mercedes-Benz продолжит задавать стандарты премиальности и инноваций как это было всегда. Марка на протяжении более чем 135-лет дарит миру автомобильной промышленности бесчисленные передовые технологии такие, как подушка безопасности, антиблокировочная система торможения ABS, электронная система контроля устойчивости ESP, преднатяжители ремней безопасности, датчики парковки, систему предотвращения столкновений Brake Assist Plus, систему ночного видения, фронтальные подушки безопасности для пассажиров задних сидений и многое другое. С открытием нашего нового дилерского центра мы закладываем основу для следующей эры – времени, когда покупка и обслуживание автомобиля становятся настоящим персонализированным опытом, отражающим стиль жизни клиента.