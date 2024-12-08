Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых местах временами ожидаются осадки. Юго-восточный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью 7-9°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 75-85 процентов.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами возможны кратковременные ливни, в горной местности – снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами возможен туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью 2-7°, днем - 7-12° тепла, в горах - ночью 5-10 мороза°, днем – от 3° мороза до 2° тепла.