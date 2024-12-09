Для развития у ребенка уверенности в себе и самоуважения очень важна любовь и поддержка семьи - социолог

БАКУ /Trend/ - Для развития у ребенка уверенности в себе и самоуважения очень важна любовь и поддержка семьи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила социолог Бакинского городского наркологического центра министерства здравоохранения Азербайджана Фидан Атаханлы.

По ее словам, зависимость – это состояние, при котором психоактивные вещества или поведение оказывают негативное влияние на жизнь человека, однако человек не может остановиться после начала его употребления и теряет контроль над собой.

"У человека с зависимостью возникает сильное желание вновь повторить прием вещества. Для того, чтобы со временем испытывать одни и те же ощущения, необходимо увеличивать дозу, то есть формируется толерантность (происходящее с течением времени приспосабливание организма к регулярному приему вещества). При резком прекращении приема возникает состояние, называемое абстинентным синдромом (синдромом отмены). То есть дискомфорт ощущается как физически, так и психологически.

Зависимость влияет на человеческий мозг, его механизмы принятия решений и исполнительные функции. В связи с этим, устранить это состояние становится сложно", - сказала она.

Социолог отметила, что потеря контроля - одно из важнейших отличий вредной привычки от зависимости.

"В тот момент, когда начинается зависимость, теряется контроль над собой. Формируется непреодолимое желание, и во многих случаях поведение продолжается, даже в тех случаях, когда негативные последствия очевидны.

Второе отличие состоит в том, что зависимость начинает отнимать у человека все больше времени. А это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь этого человека: он не может уделять время своей работе и личным отношениям. При этом привычки часто не мешают человеку выполнять свои обязанности.

Третий фактор заключается в том, что часто для человека с зависимостью результат не имеет значения. Хотя человек видит, что такое поведение очень серьезно влияет на его здоровье, работу, финансовое положение и отношения с людьми, он снова продолжает это делать", - подчеркнула социолог.

Исследования показывают, что дети с определенным поведением могут иметь более высокий риск развития зависимости в будущем по сравнению с другими. Примеры такого поведения возможны среди детей с дефицитом внимания и гиперактивности.

"Сюда также входят импульсивные дети и дети, склонные к рискованному поведению. Этим детям и подросткам нравятся рискованные и опасные занятия, они ищут новых ощущений и впечатлений, не задумываясь о последствиях своих действий.

Случаи частых и резких изменений эмоционального состояния также требуют особого внимания. У таких детей часто проявляется тревожность, депрессия, нервозность или беспокойство. Эмоциональный дисбаланс может привести к рискованному поведению в будущем.

Низкая самооценка и отсутствие чувства собственного достоинства могут привести к тому, что дети будут вести себя рискованно и употреблять психоактивные вещества. Чувство неоцененности может облегчить путь к попаданию под влияние других людей.

Следует отметить, что наличие такого поведения не дает основание сделать окончательный вывод. Однако оно требует особого подхода и внимания. Выявление такого поведения и раннее вмешательство в этом возрасте могут помочь детям вести здоровую и сбалансированную жизнь", - говорит Ф.Атаханлы.

Социолог также подчеркнула, что подростковый возраст (12-18 лет) по многим причинам считается самым важным периодом возникновения зависимостей.

"В этот период быстрое развитие тела и головного мозга, социальные, эмоциональные и психологические изменения делают подростков более уязвимыми к зависимостям.

Опыт показывает, что молодые люди, употребляющие психоактивные вещества до 18-ти лет, чаще других страдают от зависимости. В то же время зависимость и вредные привычки, возникшие в этот период, создают серьезные проблемы для их образования и будущей карьеры, ставят под угрозу их будущее.

Образование и осведомленность очень важны для предотвращения зависимости у подростков. Большую часть времени дети не знают, насколько опасны эти вещества, и не осознают, что их воздействие может быть настолько разрушительным", - сказала она.

По мнению социолога, различные факторы и ситуации определяют группы риска формирования зависимости.

"Группы риска можно классифицировать в соответствии с психосоциальными, генетическими, биологическими факторами и факторами окружающей среды.

Наличие в семье людей с проблемами зависимости увеличивает риск его возникновения. Это может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с приобретенными моделями поведения. Наличие психологических и эмоциональных проблем также может увеличить риск употребления психоактивных веществ. Люди, подвергшиеся насилию, могут использовать эти инструменты, чтобы справиться со стрессом.

Также необходимо подчеркнуть фактор круга общения и окружения", - также отметила она.

Ф.Атаханлы также подчеркнула, что открытое и постоянное общение в семье очень важно.

"Родители должны собирать информацию о зависимостях из надежных источников и предоставлять своим детям точные и правильные сведения в соответствии с их возрастом, отвечать на вопросы, не прибегая к преувеличениям, и прислушиваться к их мнению.

При этом очень важно оказывать детям эмоциональную поддержку и стараться понять их чувства. Для развития у ребенка уверенности в себе и самоуважения очень важна любовь и поддержка семьи.

Родители сами должны быть положительным примером для подражания. К алкоголю и курению следует относиться ответственно или вовсе избегать.

Следует уделять внимание друзьям детей, кругу общения и использованию социальных сетей. Важно поддерживать внутришкольную и внешкольную деятельность, поощрять интерес к спорту и творчеству. Это поспобствует общему развитию детей и, в то же время, позволит им эффективно проводить время досуга", - заявила она.

Она также сказала, что технологическая зависимость — это расстройство, при котором человек проводит большую часть времени с телефонами, компьютерами и другими подобными технологическими устройствами.

"Ни одна из перечисленных вещей сама по себе не имеет вредного или разрушительного воздействия, они даже весьма полезны и многофункциональны. Здесь опасно зависимое поведение. Технологическая зависимость имеет многие из тех же симптомов, что и другие зависимости, включая толерантность, синдром отмены, продолжение использования, несмотря на негативные последствия, резкое сокращение социальной активности, чрезмерное время, проводимое с этими устройствами, и безуспешные попытки сократить время на их использование. Эти зависимости вызывают социальные и психологические проблемы. Технологическая зависимость, помимо низких оценок у школьников и студентов, а также снижения производительности на работе, может привести к таким проблемам, как головные боли, бессонница и упадок сил.

Технологическая зависимость проявляется с самого раннего возраста. Чтобы предотвратить это, целесообразнее держать детей подальше от подобных технологических устройств, а после определенного возраста разрешать использовать их в течение ограниченного периода времени под контролем родителей",- также заявила она.

Зависимость от психоактивных веществ влияет на семью и ближайшее окружение потребителя с эмоциональной, психологической, финансовой и социальной точек зрения, а также серьезно снижает качество жизни всех членов семьи.

"Члены семьи находятся в постоянном беспокойстве и стрессе. Депрессия и тревожность особенно проявляются у родителей и супругов. В таких случаях усиливаются внутрисемейные конфликты. В этих семьях также возникают финансовые проблемы. Семья человека, злоупотребляющего психоактивными веществами, испытывает социальную изоляцию, поскольку другие люди избегают с ними контакта.

Оказание психологической поддержки и помощи этим семьям очень важно для борьбы со стрессом. Члены семьи должны быть проинформированы о зависимости от психоактивных веществ, ее последствиях, причинах, симптомах и методах лечения. Таким образом, они лучше поймут члена семьи, страдающего зависимостью, их отношения будут строиться на поддержке, а не на обвинении. В то же время, они узнают, какие шаги следует предпринять, как они могут помочь в период лечения и реабилитации.

Направляя эти семьи на позитивную деятельность, можно значительно улучшить их психологический настрой. Благодаря этому можно побудить членов семьи проводить время вместе", - добавила Ф.Атаханлы.

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