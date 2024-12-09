В Азербайджане вносятся изменения в расписание движения поездов в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вносит изменения в график движения поездов с учетом смещения рабочих и выходных дней в связи с праздничными днями.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО, 28 и 29 декабря по Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать скоростные электропоезда и экспрессы в соответствии с графиком работы в будние дни.

Согласно информации, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4 и 5 января движение скоростных электропоездов по данному маршруту будет организовано в соответствии с графиком нерабочих дней.

Сообщается, что рейсы Баку–Габала и Габала–Баку, запланированные на 28 и 29 декабря, переназначены на 30 декабря по обоим направлениям.

Кроме того, 31 декабря будет курсировать дополнительный поезд из Баку в Габалу, а 2 января — в обратном направлении. В праздничные дни также планируется назначение дополнительных поездов на маршруте Баку-Гянджа-Баку в зависимости от спроса.

Пассажиры могут получить дополнительную информацию о расписании поездов и билетах в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также в колл-центре - 1822, который предоставляет услуги 24/7.

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