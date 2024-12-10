Субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности не будут обязаны раскрывать причины отказа лицу в приеме на службу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности освобождаются от обязательств раскрывать причины отказа лицу в приеме на действительную военную службу (на работу) в этих субъектах.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим была предложена новая статья в закон "О разведке и контрразведывательной деятельности", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Основная цель изменения - сохранение конфиденциальности в этих субъектах в соответствии с их направлениями деятельности.

Согласно предлагаемым изменением, с целью дальнейшего совершенствования знаний и навыков сотрудников разведывательной и контрразведывательной деятельности, планируется расширение прав субъектов разведки и контрразведки Азербайджана, а также сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами иностранных государств в области подготовки, совершенствования и повышения квалификации кадров в рамках соответствующих программ.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!