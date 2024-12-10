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UNEC и Google Developer Groups стали партнером

Общество Материалы 10 декабря 2024 12:54 (UTC +04:00)
UNEC и Google Developer Groups стали партнером
Фото: UNEC

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Инновационная молодежная организация UNEC Азербайджанского государственного экономического университета стала партнером Google Developer Groups (GDU).

Установление этого сотрудничества позволит студентам UNEC участвовать в мероприятиях, организованных GDG Азербайджан, а также расширить свои знания о технологических инновациях и трендах. Также создаст студентам возможность участвовать в новых проектах, приобретать опыт командной работы и работать над инновационными решениями, в то же время ознакомить их с глобальными технологическими сообществами.

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