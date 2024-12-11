В Салониках почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Салоники (Греция) состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева, основателя современного азербайджанского государства.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии, организованном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Греции, Общества греко-азербайджанской дружбы "ГАЛА", приняли участие посол Азербайджана в Греции, сотрудники генеральных консульств Турции и Грузии в городе Салоники, члены местных НПО и представители общественности.

Приветствуя гостей, председатель Общества греко-азербайджанской дружбы "ГАЛА" Рашид Мамедов рассказал о беспрецедентных заслугах основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом. Он добавил, что память великого лидера чтят в Греции. Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов рассказал о ярком и славном жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, его многогранной государственной деятельности, неоценимой и исключительной роли в обретении, сохранении и укреплении независимости современного азербайджанского государства.

Затем участники ознакомились с фотовыставкой, посвященной жизни и деятельности великого лидера, говорится в сообщении госкомитета.

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