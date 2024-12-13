БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые правила в связи с деятельностью по разминированию.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О деятельности по разминированию", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, на основании информации, собранной в ходе нетехнических и технических исследований, а также поступившей от государственных органов (учреждений), физических или юридических лиц или опубликованной в СМИ, уполномоченный орган вводит информацию об опасных зонах в информационную систему, предусмотренную статьей 9.1 настоящего закона.

О начале деятельности по разминированию в опасной зоне исполнитель должен уведомить орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти; при осуществлении разминирования на опасных территориях, где осуществляется охрана государственной границы, также необходимо в течение пяти рабочих дней уведомить заранее заказным почтовым письмом или в электронном виде орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, и осуществлять разминирование на этих территориях во взаимодействии с этим органом (учреждением).

В связи с организацией деятельности по разминированию в опасных зонах, исполнители должны соблюдать следующие требования:

- принятие мер безопасности для предотвращения причинения вреда людям и близлежащим объектам, а также окружающей среде;

- внедрение систем предупреждения и разметки опасных зон, включая четкую разметку опасных, а также расчищенных зон;

- поддержание безопасных расстояний между саперами, механическими средствами (механические машины разминирования, техника специального назначения и т. д.) и животными, участвующими в разминировании, и установление контрольно-пропускных пунктов;

- организация необходимой поддержки за пределами опасных зон (передвижной склад, зона для брифингов, парковка для автомобилей и т. д.) ;

- организация вблизи опасной зоны скорой медицинской помощи, состоящей из медицинского персонала соответствующей квалификации, транспортных средств, оснащенных необходимыми медицинскими средствами и оборудованием;

- в соответствии с планом действий исполнитель проводит нетехническое исследование опасных зон с использованием базы данных информационной системы, предусмотренной статьей 9.1 настоящего закона, и на основании его результатов составляет и выполняет по согласованию с уполномоченным органом план технического исследования, предназначенный для осуществления на соответствующих территориях;

- исполнитель составляет план разминирования на основании отчета, подготовленного в соответствии с результатами выполнения плана технического обследования, указанного в статье 6.4 настоящего закона, и осуществляет его по согласованию с уполномоченным органом;

- техническое исследование и очистку выполняют саперы, которые успешно прошли оценку в соответствии со статьей 5.11 настоящего закона и имеют соответствующую сертификацию;

- обезвреживание и уничтожение обнаруженных взрывоопасных боеприпасов осуществляется в соответствии с требованиями и стандартными процедурами. В случае невозможности обезвреживания или удаления взрывоопасных боеприпасов с места их нахождения они уничтожаются в этом районе. Обезвреженные и вывезенные с территории их местонахождения взрывоопасные боеприпасы транспортируются с соблюдением правил техники безопасности и уничтожаются в отведенных для этого местах;

- в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов над территорией, где будут уничтожаться взрывоопасные боеприпасы, орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, должен быть в официальном порядке уведомлен о мерах по уничтожению взрывоопасных боеприпасов не менее чем за три рабочих дня в соответствии с требованиями.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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