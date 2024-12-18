В Баку проходит "Саммит управляющих в сфере здравоохранения 2024" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) проходит "Саммит управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии предусмотрены обсуждения устойчивого управления здравоохранением и новых возможностей в сфере здравоохранения.

Саммит, посвященный новой эре здравоохранения в Азербайджане и организованный с концептуальным месседжем “Время инноваций”, состоит из двух панелей, трех сессий. На панелях будут обсуждаться эффективное управление ресурсами, финансирование, цифровизация и инновации в здравоохранении, а также управление качеством, корпоративное управление, права врачей и пациентов в медицине, здоровье в Азербайджане, возможности медицинского туризма, государственно-частное партнерство в рамках моделей сотрудничества, укрепление кадрового потенциала в здравоохранении, влияние устойчивого развития в здравоохранении на экономику, а также темы о влиянии изменения климата на здоровье и новых возможностях после COP29.

Заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров выступая на мероприятии сказал, что в регионах Азербайджана имеются проблемы с системой здравоохранения.

"В регионах наблюдается серьезная нехватка врачей. Потому что 60-70 процентов врачей сосредоточены в Баку. Для решения этих проблем мы создали в регионах кардиоцентры, онкологические центры. Мы считаем, что это поможет увеличить количество врачей в регионах", - отметил он.

По его словам, больницам, подведомственным TƏBİB, на сегодняшний день выделен бюджет в размере около 1,8 миллиарда манат. В настоящее время имеется 90 медицинских учреждений, 25 из которых являются самофинансируемыми, а другие будут финансироваться в будущем.

Отметим, что основная цель мероприятия - служить платформой для эффективной организации системы здравоохранения и услуг в Азербайджане, управления персоналом, внедрения и эффективного использования информационных технологий в здравоохранении, оказания качественной медицинской помощи, дальнейшего развития и укрепления деловых связей и коммуникаций между государственными и частными медицинскими учреждениями.

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