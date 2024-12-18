Медучреждения при TƏBİB обеспечены вакцинами против гриппа - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана с октября обеспечило вакцинами против гриппа медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

Он отметил, что в связи с вакцинацией поступает достаточно обращений.

"Можно сказать, что большая часть населения уже вакцинирована. Еще раз хочу отметить, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заражения ОРВИ. Даже если произойдет заражение, болезнь пройдет в легкой форме. Я бы порекомендовал всем, кто не прошел вакцинацию, обязательно сделать прививку", - сказал Гурбанов.

Кроме того, он подчеркнул, что резко снизилась заболеваемость корью.

"В период роста числа заболевших они проходили лечение в модульной больнице, расположенной в поселке Мухаммеди. В настоящее время в стране нет опасений по поводу заражения корью", - добавил Гурбанов.

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