В Баку пройдет форум религиозных деятелей

БАКУ /Trend/ - В Баку 23 декабря пройдет Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы».

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, в нем примут участие представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-богословы и специалисты.

В ходе панельных сессий, посвященных темам «Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд», «Роль религиозного фактора в реализации прав женщин», «Азербайджанский мультикультурализм: опыт, традиции и современные вызовы» и «Модели религиозного образования в светском государстве: теория и практика» будут обсуждены основные направления политики в религиозной сфере, актуальные вопросы, текущая ситуация, связанная с религиозной средой в стране.

В рамках Форума религиозных деятелей страны будет открыта фотовыставка, посвященная теме «Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация».

22 декабря участники форума посетят Аллею почетного захоронения, мечеть Гейдара и ознакомятся с деятельностью Азербайджанского института теологии.

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