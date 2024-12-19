В Азербайджане 6693 человека привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2024 году к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 6693 человека (6497 мужчин и 196 женщин), из них 2 человека в возрасте 16-18 лет, 498 человек в возрасте 18-25 лет, 1012 человек в возрасте 26-29 лет и 5181 человек в возрасте 30 лет и старше.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

"Из 59 граждан иностранных государств, привлеченных к уголовной ответственности, 25 были гражданами Исламской Республики Иран, 10 - России, 13 - Турции, 7 - Грузии, 1 - Узбекистана, 2 - Украины, 1 - Объединенных Арабских Эмиратов. Всего у граждан зарубежных стран изъято 212 килограмм 424,217 грамма различных видов наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранительными органами выявлено 235 фактов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны, по которым из незаконного оборота было изъято 2 тонны 406 килограмм 149,481 грамма наркотических средств и психотропных веществ, 38 807 таблеток метадона, 1710 единиц и 44 грамма сильнодействующих веществ.

В целом, из выявленных преступлений 313 были совершены группами, по этим фактам из незаконного оборота изъято 2 тонны 471 килограмм 706,851 грамма и 13 220 таблеток метадона, психотропных веществ и 213,4 грамма сильнодействующих веществ.

2888 фактов преступлений были совершены ранее судимыми лицами, у которых было изъято 1 тонна 895 килограмм 031,5 грамма различных видов наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в информации Госкомиссии.

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